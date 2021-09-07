44% украинцев положительно оценили военный парад в Киеве в честь 30-летия независимости Украины – опрос

Театрализованный перформанс "День народження країни" понравился 67% украинцев, которые следили за праздничными мероприятиями Фото: Офіс Президента України / Facebook

Театрализованный перформанс "День народження країни" (ДНК) понравился 38% опрошенных. При этом социологи отмечают, что среди граждан, которые следили за праздничными мероприятиями, этот перформанс понравился 67% респондентов.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на параде положительно оценили 36% украинцев.

Праздничный концерт на НСК "Олимпийский" понравился 29% опрошенных.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.