44% украинцев положительно оценили военный парад в Киеве в честь 30-летия независимости Украины – опрос

Театрализованный перформанс "День народження країни" (ДНК) понравился 38% опрошенных. При этом социологи отмечают, что среди граждан, которые следили за праздничными мероприятиями, этот перформанс понравился 67% респондентов.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на параде положительно оценили 36% украинцев.
Праздничный концерт на НСК "Олимпийский" понравился 29% опрошенных.
Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости.
В Киеве в этот день состоялся военный парад.
Президент страны Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса "День народження країни" в момент, когда девочка подбежала к военнослужащему и подарила ему букет цветов.