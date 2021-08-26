"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости

Коллектив исполнил попурри из песен "Засвіт встали козаченьки", "Ой на горі та й женці жнуть" и "Їхали козаки" в современной аранжировке.

"Мы уже давно планировали сделать проект "Электро Козаки" (Electro Cossacks), а все потому, что это энергия настоящих мужчин – это козацкая песня! В главный день для нашей "неньки" Mozgi просто растерзали "Олимпийский", – прокомментировал выступление группы артист.

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.