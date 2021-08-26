Башни, крепости, мосты. МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные в цвета украинского флага в День Независимости
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Финикийская крепость, Ливан
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Ниагарский водопад, Канада
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Памятник Христу в Рио-де-Жанейро
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Самое высокое здание мира, небоскреб "Бурдж Халифа" в ОАЭ
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Телебашня "Менара Куала-Лумпур", Малайзия
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Измирская часовая башня, Турция
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Третий Босфорский мост, Турция
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Второй Босфорский мост, Турция
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Национальный дворец культуры, Болгария
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Дворец наций, отделение ООН в Женеве
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Отель Shamakhi Palace, Азербайджан
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Mansion House, резиденция лорд-мэра Дублина, Ирландия
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Вуковарская башня, Хорватия (символ хорватской войны за независимость)
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Мэрия Фредериктона, Канада
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Башня в городе Шиофок, Венгрия
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Бульвар Сен-Жермен в Париже, сквер Тараса Шевченко, Франція
В знак поддержки Украины 24 августа сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор, самое высокое здание мира "Бурдж Халифа"
, памятник Христу Искупителю в Рио-де-Жанейро и еще много достопримечательностей, сообщили в МИД Украины. "Весь мир в эти дни праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину независимости. Это было очень красиво, убедитесь сами!" – говорится в сообщении.