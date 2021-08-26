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Башни, крепости, мосты. МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные в цвета украинского флага в День Независимости

Сегодня 10.32
В знак поддержки Украины 24 августа сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор, самое высокое здание мира "Бурдж Халифа", памятник Христу Искупителю в Рио-де-Жанейро и еще много достопримечательностей, сообщили в МИД Украины. "Весь мир в эти дни праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину независимости. Это было очень красиво, убедитесь сами!" – говорится в сообщении.
Теги: МИД Украины, флаг, День Независимости, День флага
 

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