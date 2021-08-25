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Самое высокое здание в мире вновь подсветили цветами украинского флага

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"Бурдж-Халифа" на сегодня является самым высоким зданием планеты
"Бурдж-Халифа" на сегодня является самым высоким зданием планеты
Фото: Burj Khalifa / Twitter

Самый высокий небоскреб в мире, "Бурдж-Халифа", 24 августа подсветили цветами украинского флага в честь Дня Независимости Украины. Видео опубликовала в Twitter администрация здания.

"Сегодня "Бурдж-Халифа" отмечает День Независимости Украины и желает украинскому народу мира и процветания", – говорится в сообщении. На видео наложена музыка украинского гимна. 

"Бурдж-Халифа" – небоскреб в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) высотой 828 м, состоящий из 162 этажей. На сегодня он является самым высоким зданием планеты, отмечается на сайте небоскреба.

Его уже подсвечивали в цвета украинского флага: в 2020 году – в День Независимости Украины и в 2021 году – в честь визита президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины, в этот день в 2021 году страна отметила 30-й День Независимости.

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран. Украину поздравили с Днем Независимости США, Евросоюз и другие страны. Поздравления опубликовали украинские звездыполярники на станции "Академик Вернадский" – "в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины".

В стране прошло почти 400 массовых мероприятий. Только в столице в них участвовали, по данным полиции, около 100 тыс. человек

Главным событием дня в Киеве стал военный парад на Майдане Незалежности – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія"Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

Кроме того, в Киеве состоялся речной парад на Днепре, а в Одессе – морской парад с участием кораблей НАТО.

В Киеве также прошел Марш защитников – альтернативный парад ветеранов, который проводят в День Независимости с 2019 года. 

Вечером на стадионе "Олимпийский" состоялся масштабный концерт "Независимость в нашей ДНК".

Теги: Дубай, ОАЭ, флаг, День Независимости, небоскреб, поздравление
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