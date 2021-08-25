Самое высокое здание в мире вновь подсветили цветами украинского флага

"Сегодня "Бурдж-Халифа" отмечает День Независимости Украины и желает украинскому народу мира и процветания", – говорится в сообщении. На видео наложена музыка украинского гимна.

"Бурдж-Халифа" – небоскреб в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) высотой 828 м, состоящий из 162 этажей. На сегодня он является самым высоким зданием планеты, отмечается на сайте небоскреба.

Его уже подсвечивали в цвета украинского флага: в 2020 году – в День Независимости Украины и в 2021 году – в честь визита президента Украины Владимира Зеленского.