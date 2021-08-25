День Независимости, "Мрія" над Киевом, слезы Зеленского, гибель военного. Главное за день

Украина отметила 30-ю годовщину независимости

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран. Украину поздравили с Днем Независимости США, Евросоюз и другие страны. Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции "Академик Вернадский" – "в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины".

В стране прошло почти 400 массовых мероприятий. Только в столице в них участвовали, по данным полиции, около 100 тыс. человек.

Главным событием дня в Киеве стал военный парад на Майдане Незалежности – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія". Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

Кроме того, в Киеве состоялся речной парад на Днепре, а в Одессе – морской парад с участием кораблей НАТО.

В Киеве также прошел Марш защитников – альтернативный парад ветеранов, который проводят в День Независимости с 2019 года.

Вечером на стадионе "Олимпийский" начался масштабный концерт "Независимость в нашей ДНК".

Не обошлось без происшествий – пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой. Правоохранители сразу задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по статье "хулиганство". В "Европейской солидарности" считают инцидент провокацией.

Зеленский поздравил страну с Днем Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский на параде произнес торжественную речь по случаю 30-й годовщины независимости, в которой заявил, что сильная страна "амбициозно мечтает и решительно действует", подчеркнул, что Украина борется за своих граждан на временно оккупированных территориях, пошутил про экс-президента Виктора Януковича, а также заплакал во время театрализованного перформанса "День народження країни".

Кроме того, президент учредил новый праздник, День украинской государственности, и поддержал создание большого государственного герба Украины – Рада приняла законопроект о нем в первом чтении.

Война в Украине

24 августа на Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен. В предыдущие дни, 22-го и 23 августа, на Донбассе также гибли украинские воины.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о возобновлении работы.

Ситуация в Афганистане

Боевики движения "Талибан" заявили, что все иностранные граждане должны быть эвакуированы к 31 августа. Афганским гражданам талибы намерены запретить выезд из страны уже сейчас.

В ООН заявили о свидетельствах казней гражданских и бывших афганских военных боевиками "Талибана".

Страны "Большой семерки" (G7) провели виртуальный саммит по ситуации в Афганистане, по итогам которого не признали "Талибан" новой властью страны, но возложили на него ответственность по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека и обеспечению безопасной эвакуации людей из страны, в том числе и после 31 августа.

В МИД Украины опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле и угоне его в Иран. В Иране пояснили, что самолет, который эвакуировал украинцев из Афганистана, приземлялся для дозаправки.

Началась Паралимпиада в Токио

В Токио начались Паралимпийские игры 2020. Украину представят 143 спортсмена.

Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

Скончался бывший глава Киевской городской государственной администрации, бывший народный депутат Владимир Бондаренко.