Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко – депутат

Бондаренко родился 4 декабря 1952 года в Черниговской области Фото: Меліхова Тетяна Іванівна / Facebook

"Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель депутатской фракции ВО "Батьківщина" в Киевсовете, гпредседатель Киевской городской государственной администрации... активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства", – отметила она.

Причину смерти Бондаренко Мелихова не указала.