23 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день в 1913-м в Копенгагене был открыт знаменитый памятник Русалочке, героине одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена Фото: aviaseller.com

Этот день в истории:

в 1305-м – в Лондоне был казнен Уильям Уоллес, шотландский рыцарь, один из военачальников в войне за независимость от Англии. Он почитается в Шотландии как патриот и народный герой. Именно Уоллес стал прототипом главного героя в знаменитом голливудском фильме "Храброе сердце", в котором режиссером и исполнителем главной роли выступил Мел Гибсон. На момент казни Уоллесу было 35 лет;

в 1913-м – в Копенгагене открыт знаменитый памятник Русалочке, героине одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. Высота бронзовой скульптуры – 1,25 м, вес – около 175 кг. Автор – датский скульптор Эдвард Эриксен. Памятник изготовлен по заказу сына основателя датской пивоварни Carlsberg, который был очарован балетом по сказке Андерсена. Моделью, с которой лепили будущую скульптуру, стала прима-балерина Эллен Прайс, танцевавшая партию Русалочки;

в 1979-м – побег из СССР знаменитого советского артиста балета, солиста Большого театра Александра Годунова. Театр в это время гастролировал в Нью-Йорке. 29-летний Годунов обратился к американским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. После того, как труппа обнаружила исчезновение артиста, советские власти отправили жену Годунова – балерину Людмилу Власову – на самолете домой, в Москву. Отправили только ее – единственную из всей гастролирующей труппы.

Самолет с балериной на борту был задержан американскими властями прямо перед вылетом. Госдеп США потребовал предоставить доказательства того, что Власова возвращается в СССР добровольно. Начались длительные переговоры. Лишь спустя трое суток самолет, в котором находилась Власова, был выпущен в СССР. По мотивам этих событий в 1985 году в СССР вышел фильм "Рейс 222", сюжет которого был основан на реальных событиях, но скорректирован: вместо артистов балета в нем фигурировали спортсмены. А самого Годунова и Власову прозвали "Ромео и Джульеттой холодной войны". Спустя три года через посольство был оформлен развод супругов;

в 1991-м – основана всемирная паутина (англ. World Wide Web) и открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Всемирная паутина – это система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к интернет. Для обозначения всемирной паутины также используют слово веб (англ. web "паутина") и аббревиатуру WWW.

В этот день родились:

в 1880-м – Александр Грин (настоящая фамилия Гриневский), русский писатель, автор повести "Алые паруса" и романа "Бегущая по волнам";

в 1932-м – Давид Черкасский, украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист, автор мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ";

в 1963-м – Пак Чхан Ук, южнокорейский кинорежиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, автор фильмов "Олдбой, "Жажда", "Сочувствие госпоже Месть";

в 1974-м – Сергей Жадан, украинский поэт, писатель, публицист, радиоведущий и общественный деятель. Автор многочисленных поэтических сборников и романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Интернат";

в 1977-м – Игорь Петренко, российский актер, получил популярность после сыгранных ролей в фильмах "Водитель для Веры", "Звезда", "Кармен", "Курсанты";

в 1978 – Коби Брайант, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион 2008-го и 2012 года, в течение 20 сезонов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за одну команду – "Лос-Анджелес Лейкерс".

В этот день умерли:

в 1997-м – Елена Майорова, советская актриса театра и кино, ученица актера Олега Табакова, известна по ролям в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Забытая мелодия для флейты", "Макаров", "Затерянный в Сибири". Она погибла в 39 лет при трагических и до конца не установленных обстоятельствах.

Актриса стояла на лестничной клетке в подъезде своего подъезда и то ли одежда ее (на которую, по разной информации, пролился керосин) случайно загорелась от сигареты, то ли Майорова совершила самоубийство и сознательно себя подожгла. Находясь в сознании, но уже обгорев, артистка выбежала на улицу, добежала до служебного входа театра имени Моссовета, который находился во дворе ее дома, и лишилась сознания. С ожогами 85% поверхности тела ее госпитализировали, в тот же день актриса скончалась.