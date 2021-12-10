Зеленский полгода не подписывает закон, который позволит расследовать военные преступления в ОРДЛО – правозащитница

Об этом 10 декабря во время дискуссии Izolyatsia: must speak заявила глава организации "Центр гражданских свобод" Александр Матвийчук, сообщило Общественное.

"У правозащитников создается впечатление, что президент не в курсе, что он является одним из препятствий в преследовании военных преступников, потому что у него уже шестой месяц лежит законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и делает возможным решение этого вопроса правовым способом", – сказала Матвийчук.

По ее словам, люди совершающие преступления в ОРДЛО, убеждены, что будут амнистированы, их обменяют или что сроки давности их преступлений истекут.

"Когда президент подпишет этот законопроект, это будет прямой сигнал на оккупированные территории к людям, которые прямо сейчас пытают и издеваются над заключенными, в частности в тюрьме "Изоляция", что уголовная ответственность индивидуальна, международные преступления не имеют срока давности и за все, что человек совершил, придется отвечать", – подчеркнула правозащитница.

Международный благотворительный фонд "Изоляция" и правозащитнт требуют от Зеленского подписания закона о военных преступлениях.