Зеленский полгода не подписывает закон, который позволит расследовать военные преступления в ОРДЛО – правозащитница

Об этом 10 декабря во время дискуссии Izolyatsia: must speak заявила глава организации "Центр гражданских свобод" Александр Матвийчук, сообщило Общественное.
"У правозащитников создается впечатление, что президент не в курсе, что он является одним из препятствий в преследовании военных преступников, потому что у него уже шестой месяц лежит законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и делает возможным решение этого вопроса правовым способом", – сказала Матвийчук.
По ее словам, люди совершающие преступления в ОРДЛО, убеждены, что будут амнистированы, их обменяют или что сроки давности их преступлений истекут.
"Когда президент подпишет этот законопроект, это будет прямой сигнал на оккупированные территории к людям, которые прямо сейчас пытают и издеваются над заключенными, в частности в тюрьме "Изоляция", что уголовная ответственность индивидуальна, международные преступления не имеют срока давности и за все, что человек совершил, придется отвечать", – подчеркнула правозащитница.
Международный благотворительный фонд "Изоляция" и правозащитнт требуют от Зеленского подписания закона о военных преступлениях.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Денисовой на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.
Украинские правоохранители расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконным лишением свободы и пытками на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом 10 декабря сообщил Юрий Рудь, начальник департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора.
Закон №2689 был принят Верховной Радой 20 мая 2021 года. 7 июня его подписал спикер, в тот же день документ был направлен на подпись президенту, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.