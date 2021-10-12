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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина направит в Международный уголовный суд еще два сообщения о преступлениях РФ на Донбассе

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Венедиктова подписала два новых сообщения
Венедиктова подписала два новых сообщения
Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала два информационных сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 12 октября.

Первое сообщение касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований "ДНР". 

"В представлении речь идет о трех инцидентах: это так называемый парад пленных 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих, захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Нацгвардии Украины "Донбасс" и так называемый парад пленных 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих", – сообщили в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что изложенные в представлении факты предварительно можно квалифицировать как военное преступление в виде посягательства на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда. Указанные факты исследуются в рамках 10 уголовных производств, о подозрении сообщили 10 лицам.

Второе сообщение подготовили Донецкая и Луганская областная прокуратуры совместно с правозащитниками. В нем речь  идет о разрушении мостов в Донецкой и Луганской областях.

"Анализ содержит данные о 43 инцидентах с мая 2014-го по январь 2019 года. 26 из этих мостов являются автомобильными, 10 – железнодорожными, один пешеходный и шесть смешанного использования. Большинство мостов были объектами местной инфраструктуры, которые использовались гражданским населением для повседневных нужд. Из-за их разрушения было нарушено сообщение между населенными пунктами, усложнился беспрепятственный проезд экстренных служб первой помощи, транспорта коммунальных и аварийных служб", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что эти факты могут быть квалифицированы Офисом прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута – умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте.

В целом с 2015 года Украина направила 24 информационных сообщения о совершении представителями РФ военных преступлений и преступлений против человечности в оккупированном Крыму и на Востоке Украины.

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. После оккупации полуострова РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Международный уголовный суд расследует дело о преступлениях, совершенных в Крыму, в контексте ведения боевых действий и во время задержаний. Суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила прокурор МУС Фату Бенсуда 11 декабря 2020 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Международный уголовный суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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