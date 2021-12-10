В Украине расследуют более 1 тыс. случаев незаконного лишения свободы и пыток в ОРДЛО

Об этом 10 декабря во время дискуссии Izolyatsia: Must Speak сообщил Юрий Рудь начальник департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, написало агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Рудя, установлено около 200 мест незаконного лишения свободы в ОРДЛО, где в течение всего периода вооруженного конфликта удерживаются граждане Украины.

"Через эти места несвободы только за данными досудебного расследования, установленными на это время, прошло более чем 3,5 тыс. человек, большинство из которых подвергались пыткам и другим формам жестокого и нечеловеческого обращения", – уточнил Рудь.

Он добавил, что сообщено о подозрении более чем 140 лицам, причастным к этим преступлениям. В суд направлены обвинительные акты относительно 54 фигурантов. В отношении 17 человек вынесены приговоры.

"Это небольшое количество, но оно связано в первую очередь с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части специального судебного рассмотрения", – заявил представитель ОГПУ.