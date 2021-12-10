В Украине расследуют более 1 тыс. случаев незаконного лишения свободы и пыток в ОРДЛО

Об этом 10 декабря во время дискуссии Izolyatsia: Must Speak сообщил Юрий Рудь начальник департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, написало агентство "Интерфакс-Украина".
По словам Рудя, установлено около 200 мест незаконного лишения свободы в ОРДЛО, где в течение всего периода вооруженного конфликта удерживаются граждане Украины.
"Через эти места несвободы только за данными досудебного расследования, установленными на это время, прошло более чем 3,5 тыс. человек, большинство из которых подвергались пыткам и другим формам жестокого и нечеловеческого обращения", – уточнил Рудь.
Он добавил, что сообщено о подозрении более чем 140 лицам, причастным к этим преступлениям. В суд направлены обвинительные акты относительно 54 фигурантов. В отношении 17 человек вынесены приговоры.
"Это небольшое количество, но оно связано в первую очередь с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части специального судебного рассмотрения", – заявил представитель ОГПУ.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.
В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
В мае боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.
По данным Денисовой на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.