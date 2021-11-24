Бывший заключенный "Изоляции": В моем случае было "чаепитие". Нагрели чайник – и лили кипяток на голову

"Изоляция" была страшна тем, что никто не контролировал, что там происходит. Даже местные власти, "республиканские", туда не вхожи. Там все под крышей Федеральной службы безопасности России, и потому делать можно все, что угодно. Ни ОБСЕ, ни Красный Крест – туда не имел доступа вообще никто. Только избранные сотрудники "МГБ": далеко не каждый эмгэбэшник мог туда попасть. Некоторые прямо говорили, что они сотрудники ФСБ. От кого им скрывать – от тех, кого они будут бить, как котлетное мясо? Есть гарантия, что ты выживешь, выйдешь и что-то кому-то скажешь?" – отметил Печенкин.

Он сказал, что боевики обливали его кипятком.

"Многое делалось непосредственно Палычем, который там в то время командовал, хоть и говорит в показаниях, что в 2015-м его "отстранили". Есть следователи "МГБ", которые на первых порах приезжают добиваться признания, а потом, когда ты уже все подписал, оставляют тебя в покое. Этот – нет. Ему было мало. Подписал ты или нет, его не волновало ни разу. Что он делал? Был так называемый "тапик": подключают ток с помощью полевого телефона, бьют током. В моем случае было "чаепитие". Нагрели чайник – и лили кипяток на голову", – пояснил бывший заключенный.

По его словам, ему приходилось подписывать все, что от него требовали.

"Тюремное руководство хотело развлекаться каждый день. Народ там собрался очень пьющий, особенно Палыч – он из запоев не выходил. Среди ночи мог зайти в камеру и кого-то избить. По приколу. Или потребовать, чтобы кто-то кого-то бил. Бои гладиаторские устраивал: "А ну дай ему! В зубы, в зубы его! Мордой об стену!" Мы с сокамерниками вынуждены были придумать 10 способов, как изобразить, что ты кого-то бьешь. И еще 10 – как показать, что тебе больно…" – резюмировал Печенкин.