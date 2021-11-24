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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший заключенный "Изоляции": В моем случае было "чаепитие". Нагрели чайник – и лили кипяток на голову

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Печенкин: Тюремное руководство хотело развлекаться каждый день
Печенкин: Тюремное руководство хотело развлекаться каждый день
Фото: Станислав Печенкин / Facebook

Бывший руководитель незаконной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Денис Куликовский (Палыч) никогда не оставлял удерживаемых лиц в покое. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший заключенный этой тюрьмы Станислав Печенкин.

"Изоляция" была страшна тем, что никто не контролировал, что там происходит. Даже местные власти, "республиканские", туда не вхожи. Там все под крышей Федеральной службы безопасности России, и потому делать можно все, что угодно. Ни ОБСЕ, ни Красный Крест – туда не имел доступа вообще никто. Только избранные сотрудники "МГБ": далеко не каждый эмгэбэшник мог туда попасть. Некоторые прямо говорили, что они сотрудники ФСБ. От кого им скрывать – от тех, кого они будут бить, как котлетное мясо? Есть гарантия, что ты выживешь, выйдешь и что-то кому-то скажешь?" – отметил Печенкин.

Он сказал, что боевики обливали его кипятком.

"Многое делалось непосредственно Палычем, который там в то время командовал, хоть и говорит в показаниях, что в 2015-м его "отстранили". Есть следователи "МГБ", которые на первых порах приезжают добиваться признания, а потом, когда ты уже все подписал, оставляют тебя в покое. Этот – нет. Ему было мало. Подписал ты или нет, его не волновало ни разу. Что он делал? Был так называемый "тапик": подключают ток с помощью полевого телефона, бьют током. В моем случае было "чаепитие". Нагрели чайник – и лили кипяток на голову", – пояснил бывший заключенный.

По его словам, ему приходилось подписывать все, что от него требовали.

"Тюремное руководство хотело развлекаться каждый день. Народ там собрался очень пьющий, особенно Палыч – он из запоев не выходил. Среди ночи мог зайти в камеру и кого-то избить. По приколу. Или потребовать, чтобы кто-то кого-то бил. Бои гладиаторские устраивал: "А ну дай ему! В зубы, в зубы его! Мордой об стену!" Мы с сокамерниками вынуждены были придумать 10 способов, как изобразить, что ты кого-то бьешь. И еще 10 – как показать, что тебе больно…" – резюмировал Печенкин.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября бывший политзаключенный Станислав Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat сообщал, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Теги: Россия, Украина, тюрьма, террористы, боевики, Изоляция, пленные, насилие, Денис Куликовский
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