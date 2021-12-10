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Актер “Квартала 95” Великий: После того, как Зеленский стал президентом, в “Квартале” стало гораздо тяжелее

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Великий рассказал, что изменилось в работе студии "Квартал 95" после ухода Зеленского
Великий рассказал, что изменилось в работе студии "Квартал 95" после ухода Зеленского
Фото: Юрий Великий Официальная страница / Facebook

После того, как Владимир Зеленский стал президентом и перестал работать художественным руководителем "Квартала 95", студии стало "гораздо тяжелее", заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман актер студии "Квартал 95" Юрий Великий.

"Да много чего поменялось. Поменялась редакторская группа, поменялись актеры – авторы остались те же. Поменялись образы. Многие вещи, допустим, которые мог играть Вова, которые были свойственны ему… Я, конечно, могу сыграть этот образ так, как его играл Вова, но мне неинтересно. Мне интересно найти свои образы и сыграть что-то новое – тот образ, который найду я. [...] Я не могу сказать, лучше или хуже [стал "Квартал"]. Я могу сказать, что на мой взгляд, стало гораздо тяжелее. Во-первых, были редакторы "Вечернего квартала" – собственно, и Вова, и Сергей Шефир, и Боря Шефир – это люди с колоссально большим опытом", – заявил он.

Великий напомнил, что Зеленский ушел в политику, а Сергей Шефир стал его первым помощником.

"Он не может писать шутки. Остался Боря. Во-первых, на нем управленческие функции в какой-то степени. Он многие какие-то вещи, которые связаны с продюсированием тех или иных проектов, – он выполняет эти функции. Но он один не может быть редактором. Редакторская группа – это 2-3 человека, у которых обязательно должно быть несколько мнений. И номер, который ты выносишь на публику, должен пройти, во-первых, внутреннюю саморедактуру. Потом автор приносит этот номер редакторам. И редакторы должны понять, это смешно или нет. Очень часто, когда я приносил номера, которые мне очень нравятся, говорил: "Ребята, классный же номер. Давайте я проверю его где-то, на своем концерте". – "Да, да. Будет концерт – проверяй. Но сейчас мы его в общем концерте "Квартала", который будет через месяц, не видим". Потому что у них свое видение", – заявил актер.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

20 мая 2019 года Зеленский официально вступил в должность президента Украины. До этого он был ведущим актером и художественным руководителем студии "Квартал 95", которую основал.

Великий в 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95": сначала – в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем – самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер на сцене. С 2019 года пародирует президента Зеленского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Вечерний квартал, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Сергей Шефир, Борис Шефир, Юрий Великий
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