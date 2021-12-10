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Актер “Квартала 95” Великий о Зеленском: Мы все верили в то, что он говорил

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Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Фото: EPA

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, каким руководителем в студии был Владимир Зеленский до того, как стал президентом Украины.

"Я могу сказать, каким он был руководителем с 2009-го, когда я пришел в "Квартал", и до конца 2016-го, когда я ушел. Ну, во-первых, мы все верили в то, что он говорил. Если он говорил, что номер зайдет… Мы как-то пытались, дописывали. И потом выходили на сцену. Мы стоим за кулисами, кто-то из ребят сидел в зале. И вот этот номер показывают – и он смешной. И ты стоишь, в общем-то, и не понимаешь, почему так: почему мне было не смешно, а все зрители смеются", – сказал Великий.

По его словам, Зеленский как руководитель "вникал в очень многие моменты и проекты".

"Мы начинали какой-то проект, и он обязательно отсматривал. Мы вместе разрабатывали персонажей. Мы собирались, вместе придумывали, продумывали. А когда мы уже понимали суть, что и как делать, он говорил: "Ребята, дальше сами…" Если были какие-то спорные моменты, мы, конечно, обращались либо к нему напрямую, либо к Боре Шефиру. Он был шеф-редактором в то время. И я могу четко сказать, что он для меня являлся творческим наставником. Наверное, лучшие мои годы в творчестве, в юморе происходили именно в стенах "Квартала", – сказал актер.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

20 мая 2019 года Зеленский официально вступил в должность президента Украины. До этого он был ведущим актером и художественным руководителем студии "Квартал 95", которую основал.

Великий в 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95": сначала – в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем – самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер на сцене. С 2019 года пародирует президента Зеленского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Вечерний квартал, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Юрий Великий
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