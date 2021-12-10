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Актер "Квартала 95" Великий: Мы все в "Квартале" стали зарабатывать гораздо меньше

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Великий: Когда-то я работал и за $3 тыс, и за $5 тыс. Золотые времена были
Великий: Когда-то я работал и за $3 тыс, и за $5 тыс. Золотые времена были
Фото: Юрий Великий Официальная страница / Facebook

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий не знает, сколько стоит пригласить его на корпоратив. Об этом Великий сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка спросила актера, больше или меньше он стал зарабатывать после того, как основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский стал президентом.

"Это вообще не зависит от того, что он стал президентом. Здесь все зависит от того, какая сейчас ситуация с пандемией. Мы все стали зарабатывать гораздо меньше. Когда я работал в "Квартале" до 2016 года, я зарабатывал одни деньги. Когда пошел делать свое шоу ["Шоу Братьев Шумахеров"] с Сережей [Цвиловским] на канале "Украина", мы зарабатывали другие деньги", – сказал Великий.

По его словам, тогда актеры зарабатывали больше – с одним съемочным концертом можно было поехать в гастрольный тур и за полтора-два года объехать больше сотни городов, а в "Квартале 95" было гораздо больше проектов, чем сейчас.

За 2020-й и 2021 год, рассказал Великий, у него было всего три сольных концерта.

На вопрос, сколько стоит пригласить его на корпоратив, Великий ответил, что не знает, так как суммы устанавливает концертный директор.

"У меня есть гонорар от и до. Он мне может позвонить и сказать: "Юра, у нас есть такой-то заказчик. Он может заплатить такие-то и такие-то деньги. Если готов – пожалуйста". В этом гонораре 50% уходит на саму студию… Я не знаю, за сколько меня могут продавать. Я могу отработать мероприятие. Если я работаю как ведущий мероприятия и как артист, это порядка пяти-шести часов. Я, например, готов такое мероприятие отработать за $1 тыс., готов ехать, например, в Старобельск за эти деньги. В Киеве, по месту, я быстрее, наверное, соглашусь", – рассказал Великий.

По словам Великого, в декабре выступления могут стоить $2 тыс., но в последние годы таких выступлений немного.

"Поэтому я совершенно не понимаю, какая цена может быть в декабре. Но когда-то… Когда-то я работал и за $3 тыс, и за $5 тыс. Золотые времена были", – вспомнил артист.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Великий родился в 1980 году в Котовске (сейчас – Подольск) Одесской области. Окончил Одесский национальный морской университет (получил две специальности – "морское право" и "управление морским транспортом"). В студенческие годы играл в командах КВН "Флибустьеры" и "Новая реальность".

В 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95": сначала – в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем – самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер на сцене. С 2019 года пародирует президента Зеленского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: зарплата, эпидемия, деньги, Владимир Зеленский, актер, студия Квартал 95, Юрий Великий, цена, корпоратив, пандемия
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