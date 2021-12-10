Офис генпрокурора вне конкурса заказал антикоррупционный форум у декоратора "Квартала 95" – СМИ

Заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с физическим лицом – предпринимателем Виталием Олийником.

Первый договор касается оформления мебелью зала, где будет проводиться форум, и зала для переговоров и прессы, второй договор – подготовки технической документации, постройки в обеих залах необходимых конструкций, например сценического подиума.

Скриншот: prozorro.gov.ua



Скриншот: prozorro.gov.ua



Общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тыс. Открытый тендер не проводили.

Как пишет "Украинская правда", Олийник зарегистрировался как физическое лицо – предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никакие государственные тендеры.

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95").

Фото: pravda.com.ua



"Украинская правда" спросила у Олийника, договаривался ли он неофициально с кем-то из власти о закупке. Мужчина ответил, что не договаривался, и не опроверг свое сотрудничество с проектом президента.

В Офисе генпрокурора журналистам ответили, что заключили договоры без проведения закупки из-за "сжатых сроков подготовки мероприятия". Также в ведомстве утверждают, что предметы договоров не были аналогичными. При этом в ОГП не ответили на вопрос, по какому критерию был выбран именно Олийник.