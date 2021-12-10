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Офис генпрокурора вне конкурса заказал антикоррупционный форум у декоратора "Квартала 95" – СМИ

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1 2 декабря в Киеве состоялся Международный антикоррупционный форум, инициированный Офисом генерального прокурора
1–2 декабря в Киеве состоялся Международный антикоррупционный форум, инициированный Офисом генерального прокурора
Фото: gp.gov.ua

Офис генерального прокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который был зарегистрирован три месяца назад и раньше работал с "Кварталом 95". Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок ProZorro.

Заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с физическим лицом – предпринимателем Виталием Олийником.

Первый договор касается оформления мебелью зала, где будет проводиться форум, и зала для переговоров и прессы, второй договор – подготовки технической документации, постройки в обеих залах необходимых конструкций, например сценического подиума.

Скриншот: prozorro.gov.ua
Скриншот: prozorro.gov.ua

Скриншот: prozorro.gov.ua
Скриншот: prozorro.gov.ua

Общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тыс. Открытый тендер не проводили.

Как пишет "Украинская правда", Олийник зарегистрировался как физическое лицо – предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никакие государственные тендеры.

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95").

ФОто: pravda.com.uaо
Фото: pravda.com.ua

"Украинская правда" спросила у Олийника, договаривался ли он неофициально с кем-то из власти о закупке. Мужчина ответил, что не договаривался, и не опроверг свое сотрудничество с проектом президента.

В Офисе генпрокурора журналистам ответили, что заключили договоры без проведения закупки из-за "сжатых сроков подготовки мероприятия". Также в ведомстве утверждают, что предметы договоров не были аналогичными. При этом в ОГП не ответили на вопрос, по какому критерию был выбран именно Олийник.

Контекст:

1–2 декабря в Киеве состоялся Международный антикоррупционный форум "Клептократия и незаконные финансовые потоки", инициированный Офисом генерального прокурора. В нем приняли участие более 100 участников из более чем 20 стран мира, среди которых прокуроры из стран Центральной и Восточной Европы, руководители специализированных следственных органов, международные эксперты и ученые, которые обменивались опытом, делились практиками и искали пути решения проблемных вопросов.

Теги: Украина, госзакупки, ProZorro, студия Квартал 95, Офис генпрокурора
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