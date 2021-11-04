Сервис "ProZorro.Продажи" перечислил в госбюджет рекордные 57,3 млн грн

В министерстве отметили, что выплаты в госбюджет в указанном объеме не были предусмотрены в финансовом плане предприятия на 2021 год.
Связаны они с получением сверхпланового дохода от проведения аукциона по продаже части имущества "Днепровского металлургического комбината".
"По итогам этого аукциона "ProZorro.Продажи" уплатило в августе 2021 года 9,2 млн грн НДС, которые получило в рамках оплаты услуг как администратора электронной торговой системы, и 8,5 млн грн налога на прибыль", – сообщили в Минэкономики.
Электронная система "ProZorro" создана в 2016 году по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ и украинских электронных площадок.
На этой онлайн-платформе государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.
"ProZorro.Продажи" – государственное предприятие, которое администрирует электронную торговую систему по продаже государственного и коммунального имущества, а также служит центральной базой данных для электронных торгов.