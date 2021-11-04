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Сервис "ProZorro.Продажи" перечислил в госбюджет рекордные 57,3 млн грн

Выплаты в бюджет в этом объеме не были предусмотрены в финплане предприятия
Выплаты в бюджет в этом объеме не были предусмотрены в финплане предприятия
Фото: depositphotos.com

По итогам девяти месяцев 2021 года государственное предприятие "ProZorro.Продажи" перечислило в государственный бюджет Украины рекордные 57,3 млн грн налогов и дивидендов, из которых 8,9 млн грн – налог на прибыль, 17 млн грн – НДС, 31,4 млн грн – часть чистой прибыли госпредприятия. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

В министерстве отметили, что выплаты в госбюджет в указанном объеме не были предусмотрены в финансовом плане предприятия на 2021 год.

Связаны они с получением сверхпланового дохода от проведения аукциона по продаже части имущества "Днепровского металлургического комбината".

"По итогам этого аукциона "ProZorro.Продажи" уплатило в августе 2021 года 9,2 млн грн НДС, которые получило в рамках оплаты услуг как администратора электронной торговой системы, и 8,5 млн грн налога на прибыль", – сообщили в Минэкономики.

Контекст:

Электронная система "ProZorro" создана в 2016 году по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ и украинских электронных площадок.

На этой онлайн-платформе государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.

"ProZorro.Продажи" – государственное предприятие, которое администрирует электронную торговую систему по продаже государственного и коммунального имущества, а также служит центральной базой данных для электронных торгов.

Теги: налоги, госбюджет, аукцион, НДС, прибыль, ProZorro, продажа
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