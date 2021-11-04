Сервис "ProZorro.Продажи" перечислил в госбюджет рекордные 57,3 млн грн

Выплаты в бюджет в этом объеме не были предусмотрены в финплане предприятия Фото: depositphotos.com

В министерстве отметили, что выплаты в госбюджет в указанном объеме не были предусмотрены в финансовом плане предприятия на 2021 год.

Связаны они с получением сверхпланового дохода от проведения аукциона по продаже части имущества "Днепровского металлургического комбината".

"По итогам этого аукциона "ProZorro.Продажи" уплатило в августе 2021 года 9,2 млн грн НДС, которые получило в рамках оплаты услуг как администратора электронной торговой системы, и 8,5 млн грн налога на прибыль", – сообщили в Минэкономики.