Зеленский считает, что показ сериалов "Квартала 95" в РФ не является "торговлей в разгар войны"

Журналист "Українських новин" напомнил, что сериалы производства студии "Квартал 95" "Сто тысяч минут вместе" и "Папик" с большим успехом показали на российском телеканале СТС, причем сериалы транслировались там, несмотря на введенные Зеленским санкции против СТС, поскольку студия продала права шведскому посреднику, который свободно может вести дела с Россией. Журналист спросил, могут ли действовать таким образом и другие украинские компании, а также провел параллели с фабрикой Roshen, которая работала в российском Липецке после начала войны.

Зеленский подчеркнул, что больше не имеет отношения к студии.

"Во-первых, я не работаю в компании "Студия "Квартал 95", я в трастовый фонд не передавал свою компанию, как это сделал Порошенко. Мне кажется, он просто уходил от тех или иных дивидендов, а сам нормально в разгар войны торговал... Второе – некорректно сравнивать вообще медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты продавались и на временно оккупированных территориях – полно фотографий... и на сепаратистских полках" – заявил Зеленский.

По словам президента, студия заключила договор со шведской компанией еще за 10 лет до начала войны, и та продает продукты "Квартала 95" в 40 странах мира.

Он заявил, что даже не знает название сериала "Сто тысяч минут вместе", которое упомянул журналист.

Я действительно к этому так отношусь. Я вышел из компании. Бренды, которые мне там принадлежат, – "Вечерний квартал", Рассмеши комика". Да, у меня есть права на них. Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует... Вы мне говорите про канал СТС, СНБО... Вводил я санкции против всего списка – я даже не знаю, что где транслируется. Я как президент должен защищать свое медиапространство, – добавил Зеленский.

Он напомнил, что сериал "Слуга народа" также транслировался в России, но было показано только его начало, после чего "позвонили из Кремля и выключили". "А я считаю, что он бы там был классной информационной ракетой", – добавил президент.