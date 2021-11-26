ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский считает, что показ сериалов "Квартала 95" в РФ не является "торговлей в разгар войны"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Некорректно сравнивать медиапространство с конфетами
Зеленский: Некорректно сравнивать медиапространство с конфетами
Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некорректно сравнивать студию "Квартал 95", сериалы которой транслируются в России, и фабрику Roshen пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сказал 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировал Офис президента.

Журналист "Українських новин" напомнил, что сериалы производства студии "Квартал 95" "Сто тысяч минут вместе" и "Папик" с большим успехом показали на российском телеканале СТС, причем сериалы транслировались там, несмотря на введенные Зеленским санкции против СТС, поскольку студия продала права шведскому посреднику, который свободно может вести дела с Россией. Журналист спросил, могут ли действовать таким образом и другие украинские компании, а также провел параллели с фабрикой Roshen, которая работала в российском Липецке после начала войны.

Зеленский подчеркнул, что больше не имеет отношения к студии.

"Во-первых, я не работаю в компании "Студия "Квартал 95", я в трастовый фонд не передавал свою компанию, как это сделал Порошенко. Мне кажется, он просто уходил от тех или иных дивидендов, а сам нормально в разгар войны торговал... Второе – некорректно сравнивать вообще медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты продавались и на временно оккупированных территориях – полно фотографий... и на сепаратистских полках" – заявил Зеленский.

По словам президента, студия заключила договор со шведской компанией еще за 10 лет до начала войны, и та продает продукты "Квартала 95" в 40 странах мира.

Он заявил, что даже не знает название сериала "Сто тысяч минут вместе", которое упомянул журналист.

Я действительно к этому так отношусь. Я вышел из компании. Бренды, которые мне там принадлежат, – "Вечерний квартал", Рассмеши комика". Да, у меня есть права на них. Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует... Вы мне говорите про канал СТС, СНБО... Вводил я санкции против всего списка – я даже не знаю, что где транслируется. Я как президент должен защищать свое медиапространство, – добавил Зеленский.

Он напомнил, что сериал "Слуга народа" также транслировался в России, но было показано только его начало, после чего "позвонили из Кремля и выключили". "А я считаю, что он бы там был классной информационной ракетой", – добавил президент.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем, и продолжает получать роялти от деятельности студии.

В декабре 2019 года российский канал ТНТ показал три серии сериала "Слуга народа", главную роль в котором играет Зеленский. При этом из первой вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине. 

Позднее канал снял сериал с показа, заявив, что изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" – якобы первый сезон "изначально предназначался для показа только на платформе Premier".

В студии "Квартал 95" заявили, что права на показ "Слуги народа" российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях планировался показ "Слуги народа" на российском телеканале ТНТ, а также получила ли студия роялти с этого показа.

В декабре 2019 года сообщалось также, что Eccho Rights продала российскому каналу СТС сериал "Папик" производства студии "Квартал 95". 

В сюжете программы "Схемы" от 17 января 2019 года говорилось, что Зеленский продолжает вести кинобизнес в России, несмотря на заявления, что он закрыл его в 2014 году. Журналисты выяснили, что в РФ работают три компании, основателем которых является кипрская фирма, которая также является соучредителем ООО "Квартал 95". Так, в 2017 году "Грин Филмс" получила 35 млн руб. (14,7 млн грн) от министерства культуры России.

24 января Зеленский заявил, что вышел из состава Green Family Ltd. Журналисты "Схем" в марте 2019 года сообщили, что доля Зеленского в компании перешла автору студии "Квартал 95" Андрею Яковлеву.

Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что Россия для студии "Квартал 95" является важнейшим рынком сбыта продукции

"Зеленская говорила, что мы про поставки "Папика" в России ничего не знаем, поскольку продается он шведской фирме Eccho Rights. Дескать, мы продаем шведской фирме, а то, что она вдруг почему-то поставляет в Россию, – этого мы не знаем. Знаем, конечно, – сериал-то русскоязычный, для российского рынка", – заявил политолог 15 мая.

Теги: кино, Roshen, СНБО, Владимир Зеленский, сериал, Липецк, конфеты, студия Квартал 95, сериал Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Ксения Мишина в купальнике раздвинула ноги перед камерой
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Ксения Мишина в купальнике раздвинула ноги перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (100481)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (94864)
3
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (94404)
4
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (67156)
5
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (57431)
6
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (52675)
7
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (52426)
8
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (37850)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS