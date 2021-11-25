"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте

Сопонару: Вообще не больно, от слова "совсем"! Фото: irinasoponaru / Instagram

"Я максимально довольна!" – заявила она.

Сопонару похвалила мастера.

"Вообще не больно, от слова "совсем"! Первый раз в жизни мне не больно делали тату", – отметила актриса.

Сопонару разместила фото своей стопы, продемонстрировав татуировку в виде двух параллельных линий на втором пальце.

Фото: irinasoponaru / Instagram