"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте

"Я максимально довольна!" – заявила она.
Сопонару похвалила мастера.
"Вообще не больно, от слова "совсем"! Первый раз в жизни мне не больно делали тату", – отметила актриса.
Сопонару разместила фото своей стопы, продемонстрировав татуировку в виде двух параллельных линий на втором пальце.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.