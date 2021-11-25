Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
Новости

"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова: Вся жизнь в кружении
Волочкова: Вся жизнь в кружении
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 24 ноября в Instagram опубликовала видео, снятое во время тренировки.

"Вся жизнь в кружении", – написала она.

В ролике балерина, кружась перед камерой, вышла из кадра, после чего раздался хлопок.

"Позорница", – прокомментировала подписчица iuliiavolkova2279.

"В конце упала!" – заявила irinakalach60.

"А там звук в конце – это падение тела?" – спросил benjamy24.

"Ау, Настя, ты живая? Не пойму, что ли навернулась?" – поинтересовалась psihiatr_lysenko.

"Этот стук – самое классное движение в танце", – заявила amfaleta1.

"Как будто она грохнулась а конце", – добавила svetiksemizvetik113.

"Это стук пуантов в завершении. Не ругайте Настю. Она старалась с пируэтами. Вижу разницу к лучшему", – заверила afina_zazhigalova.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Теги: театр, Анастасия Волочкова, балерина, шпагат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
Дмитрий ГОРДОН
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Сиси топ". Каменских оголила грудь
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS