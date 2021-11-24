Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2021
 
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"Опять новый? Публичный дом какой-то". Волочкова в неглиже приняла мужчину у себя дома

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Волочкова: Я всегда сердечно благодарю тех, кто с уважением относится к моему труду и бережет мое время
Волочкова: Я всегда сердечно благодарю тех, кто с уважением относится к моему труду и бережет мое время
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 23 ноября в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в пижаме и черном бюстгальтере, и показала своего стилиста Тимура.

По словам балерины, он приехал к ней домой, чтобы покрасить волосы, освежить их и сделать укладку.

"Мы в доброй беседе провели несколько часов. Очень глубокий и интересный человек, профессионал своего дела. Как вам такой цвет? Я всегда сердечно благодарю тех, к то с уважением относится к моему труду и бережет мое время, приезжая ко мне, чтобы я не тратила время на дорогу. Спасибо от души!" – написала она.

"Как-то так все они приходят, когда ты в постели и в пижамах", – отметил подписчик zair0419.

"А почему титьку ему не дала потрогать? А другим даешь", – спросила подписчица salihova84.

"Опять новый? Публичный дом какой-то", – написала kakasha29.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Снимок они прислали "Экспресс-газете", а издание его опубликовало. После этого балерина обратилась к юристам, а также запустила флешмоб "писаю под елочку".

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, шпагат, мужчины, бюстгальтер, постель
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