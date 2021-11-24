"Опять новый? Публичный дом какой-то". Волочкова в неглиже приняла мужчину у себя дома

Волочкова: Я всегда сердечно благодарю тех, кто с уважением относится к моему труду и бережет мое время Фото: volochkova_art / Instagram

По словам балерины, он приехал к ней домой, чтобы покрасить волосы, освежить их и сделать укладку.

"Мы в доброй беседе провели несколько часов. Очень глубокий и интересный человек, профессионал своего дела. Как вам такой цвет? Я всегда сердечно благодарю тех, к то с уважением относится к моему труду и бережет мое время, приезжая ко мне, чтобы я не тратила время на дорогу. Спасибо от души!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Как-то так все они приходят, когда ты в постели и в пижамах", – отметил подписчик zair0419.

"А почему титьку ему не дала потрогать? А другим даешь", – спросила подписчица salihova84.

"Опять новый? Публичный дом какой-то", – написала kakasha29.