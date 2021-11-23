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23 ноября, 2021
 
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"Юрина семья". Горбунов показал своих детей на одном фото

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Горбунов: С Днем сыновей!
Горбунов: С Днем сыновей!
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов 22 ноября в Instagram поделился снимком с женой и коллегой Катей Осадчей и сыновьями Иваном и Даниилом.

"Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре! Но это фото – наше любимое! С Днем сыновей! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами!" – написал он.

"Юрина семья!" – прокомментировала подписчица bragina7854.

Контекст:

Всемирный день сыновей отмечается 22 ноября.

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: дети, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, телеведущий, фото
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