"Юрина семья". Горбунов показал своих детей на одном фото

"Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре! Но это фото – наше любимое! С Днем сыновей! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами!" – написал он.

"Юрина семья!" – прокомментировала подписчица bragina7854.

Контекст:

Всемирный день сыновей отмечается 22 ноября.

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.