"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети

Снимки были сделаны на отдыхе в Египте.

"Самое главное в жизни – это семья! И когда твоя семья здорова. Цените жизнь, любите друг друга, имейте терпение, потому, что самая сложная работа в мире – это быть родителем!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

В комментариях подписчики отметили, что Саливанчук купается в бассейне с маленьким сыном, у которого недавно был обнаружен вирус коксаки.

"Неужели никто не сказал, что с коксаки ребенок 10 дней должен быть на карантине? Этот вирус очень легко передается детям. А вы в бассейн пошли. (...) Своих детей надо любить, естественно, но нельзя же пренебрегать другими в данной ситуации!" – написала yule4kabulgakova.

"В общий бассейн с ребенком, больным коксаки..." – отметила antonygooseff.

"Карантин, разумеется, обязан быть! Это же "турецкая ветрянка", – ответила yule4kabulgakova.

"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне? А потом удивляемся, откуда у нас эпидемии всякой заразы", – заявила solominka_me.

"Вот-вот! При коксаки карантин 10 дней! Мой ребенок недавно переболел, и я себе не позволила пренебрегать другими детьми. Вот, по ходу, у звездных мам понятие, что им можно все", – написала yule4kabulgakova.

16 ноября Саливанчук сообщила, что ее сын Никита заболел коксаки.

"Бедный мой Никитос. Ну почему ему так не повезло в этот раз на море? Ну почему он заболел этой коксаки ? Для чего все эти испытания мне и моим детям?" – вопрошала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)