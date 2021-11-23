Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2021
 
Новости

"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом

Волочкова: Я вынуждена была привлечь внимание к выявленному и доказанному мошенничеству
Волочкова: Я вынуждена была привлечь внимание к выявленному и доказанному мошенничеству
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 22 ноября в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как записывала для канала "Россия 1" заявление о мошенничестве, с которым столкнулась.

"Я вынуждена была привлечь внимание к выявленному и доказанному мошенничеству финансовой пирамиды компании QBF", – заявила она.

Волочкова акцентировала внимание, что считает важным привлечь к ответственности "всех мошенников и обязать их вернуть деньги всем пострадавшим".

Балерина предстала в голубых брюках и черной футболке с огромным выкатом, в котором засветила кружевной бюстгальтер.

"Настя, поменяйте стилиста, прическу и макияж. Срочно", – призвала shapkina1131.

"И торчащее нижнее белье срочно спрятать..." – добавила taranenko_irina_.

"Без Настюшки и Бузовой в инсте было бы скучно. Настенька вроде и тема такая серьезная, а я на вас смотрю и вижу шпагат и елочку", – призналась kiti2073.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Снимок они прислали "Экспресс-газете", а издание его опубликовало. После этого балерина обратилась к юристам, а также запустила флешмоб "писаю под елочку"..

Теги: Россия, мошенничество, Анастасия Волочкова, балерина, шпагат, макияж, белье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом
"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом
"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года
"Ляшко-малой – красавчик". Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года
"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню
"Очень чувственно", "Бархатное исполнение". Экс-"ВИА Гра" Мейхер спела известную украинскую песню
"Настоящая порнозвезда". Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье
"Настоящая порнозвезда". Настя Каменских показала фигуру в облегающем кожаном платье
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый мужчина". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый мужчина". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS