"Торчащее нижнее белье срочно спрятать!", "Вижу шпагат и елочку". Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом

Волочкова: Я вынуждена была привлечь внимание к выявленному и доказанному мошенничеству Фото: volochkova_art / Instagram

"Я вынуждена была привлечь внимание к выявленному и доказанному мошенничеству финансовой пирамиды компании QBF", – заявила она.

Волочкова акцентировала внимание, что считает важным привлечь к ответственности "всех мошенников и обязать их вернуть деньги всем пострадавшим".

Балерина предстала в голубых брюках и черной футболке с огромным выкатом, в котором засветила кружевной бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Настя, поменяйте стилиста, прическу и макияж. Срочно", – призвала shapkina1131.

"И торчащее нижнее белье срочно спрятать..." – добавила taranenko_irina_.

"Без Настюшки и Бузовой в инсте было бы скучно. Настенька вроде и тема такая серьезная, а я на вас смотрю и вижу шпагат и елочку", – призналась kiti2073.