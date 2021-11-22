"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело

Образ певица дополнила колготками в сетку.

"Как же насыщенно вчера прошли съемки "Вечера премьер" с Катей Осадчей. А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры!" – написала она.

Каменских добавила, что в одной из них она пригласит зрителей на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. А во второй представит лиричный, камерный и чувственный номер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Слишком горячо", – отметила подписчица upintothesky.