"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело

Образ певица дополнила колготками в сетку.
"Как же насыщенно вчера прошли съемки "Вечера премьер" с Катей Осадчей. А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры!" – написала она.
Каменских добавила, что в одной из них она пригласит зрителей на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. А во второй представит лиричный, камерный и чувственный номер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Слишком горячо", – отметила подписчица upintothesky.
Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.