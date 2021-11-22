Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
Новости

"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе

Ани Лорак снялась в секси-образе
Ани Лорак снялась в секси-образе
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 19 в Instagram опубликовала подборку снимков в черном латексном костюме.

Певица надела сильно облегающий грудь топ и брюки, подчеркивающие бедра. В этом образе исполнительница засветила голый торс.

Снимки были сделаны на сцене.

"Шикарнейшая женщина! Просто пожар. Просто Космос!" – прокомментировал подписчик alexis__br0.

"Вау, не узнать", – отметила kayden_90.

"Восхитительна. Фигура – идеал!" – отметила anilorak_news_fan.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива", певица выпустила 12 ноября 2021 года. 

Теги: Ани Лорак, фигура, певица, грудь, торс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
Адель ушла с интервью, так как журналист не послушал ее новый альбом – СМИ
Адель ушла с интервью, так как журналист не послушал ее новый альбом – СМИ
"Ты нереальна", "Очень жарко". Дочь Деппа и Паради засветила соски на обложке глянца
"Ты нереальна", "Очень жарко". Дочь Деппа и Паради засветила соски на обложке глянца
Блогер Пустовит примерила кружевной топ на голое тело
Блогер Пустовит примерила кружевной топ на голое тело
"Она может быть лохматой, как и все мы". В сеть попали фото Лопес без прически и макияжа
"Она может быть лохматой, как и все мы". В сеть попали фото Лопес без прически и макияжа
"Фея прям". Jerry Heil в необычном костюме засветила плоский живот
"Фея прям". Jerry Heil в необычном костюме засветила плоский живот
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS