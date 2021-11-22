"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе

Певица надела сильно облегающий грудь топ и брюки, подчеркивающие бедра. В этом образе исполнительница засветила голый торс.

Снимки были сделаны на сцене.

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"Шикарнейшая женщина! Просто пожар. Просто Космос!" – прокомментировал подписчик alexis__br0.

"Вау, не узнать", – отметила kayden_90.

"Восхитительна. Фигура – идеал!" – отметила anilorak_news_fan.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива", певица выпустила 12 ноября 2021 года.