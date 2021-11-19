  "Роскошная. В коротком платье – самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте

Певица в ролике появилась в нескольких образах, в том числе в платьях с огромным декольте. Два из них длинные, с высоким разрезом, третье – мини.

ВИДЕО

"Каролина роскошная. Образы красивые, особенно в коротком платье самый огонь!" – прокомментировала подписчица F-lovers.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива", в который вошел трек "Верила", певица выпустила 12 ноября 2021 года.