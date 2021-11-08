"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде

Певица дополнила образ босоножками на высоких каблуках.
"Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт! Было круто", – написала она.
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''Вкусная красивая девочка", – прокомментировал подписчик ulianov51.
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", – написал sashakot734.
"Секси-девушка!" – прокомментировал egor8774.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.