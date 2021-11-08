"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде

Ани Лорак: Спасибо, Дубай, за теплый прием! Фото: anilorak / Instagram

Певица дополнила образ босоножками на высоких каблуках.

"Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт! Было круто", – написала она.

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''Вкусная красивая девочка", – прокомментировал подписчик ulianov51.

"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", – написал sashakot734.

"Секси-девушка!" – прокомментировал egor8774.