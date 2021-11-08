Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
Новости

"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак: Спасибо, Дубай, за теплый прием!
Ани Лорак: Спасибо, Дубай, за теплый прием!
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 7 ноября на своей странице в Instagram обнародовала снимок, для которого позировала в черных шортах и коротком жакете.

Певица дополнила образ босоножками на высоких каблуках.

"Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт! Было круто", – написала она.

''Вкусная красивая девочка", – прокомментировал подписчик ulianov51.

"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", – написал sashakot734.

"Секси-девушка!" – прокомментировал egor8774.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов. 

Теги: Ани Лорак, певица, фото, грудь, каблуки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович засветила соски на пляже
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович засветила соски на пляже
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров
Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров
"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках
"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад
"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото
"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS