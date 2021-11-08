"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике

"Думала, какая музыка соответствует этому видео? Конечно, только ария Черепахи Тортиллы из "Приключений Буратино". Мы совпали. Мы с ней в моменте", – написала она.
Певица в ролике крупным планом показала тело в цельном купальнике.
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"Какая офигенная фигура", – отметила подписчица katya_pppl.
"Вы в 45 выглядели хуже. Сейчас секси", – заявила lenap7988.
"Хорош орех", – заметил babon_in.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Фестиваль "Новая волна" в Сочи (Россия) проходит с 19-го по 25 августа.