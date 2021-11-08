"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике

"Думала, какая музыка соответствует этому видео? Конечно, только ария Черепахи Тортиллы из "Приключений Буратино". Мы совпали. Мы с ней в моменте", – написала она.

Певица в ролике крупным планом показала тело в цельном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Какая офигенная фигура", – отметила подписчица katya_pppl.

"Вы в 45 выглядели хуже. Сейчас секси", – заявила lenap7988.

"Хорош орех", – заметил babon_in.