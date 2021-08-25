"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике

Артистка позирует в кадре в черном слитном купальнике.
"За счет [международного фестиваля] "Новая волна" продолжаем пляжный сезон", – написала артистка.
На видео она запечатлена с нижнего ракурса, чтобы, по ее словам, "грудь как в молодости была, и ноги поуже".
"Ну а талия сейчас нормально. В общем, кто зачем приехал на "Новую волну", а я – чтобы сняться у бассейна", – прокомментировала съемку артистка.
"Нормальные титьки", – отреагировали пользователи сети.
"Лолита, какие ноги! Вы прекрасны", – написали поклонники.
"Какая вы офигенная стройняшка", – прокомментировали фолловеры.
"Как сильно похудела, молодец", – поддержали артистку подписчики.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Фестиваль "Новая волна" в Сочи (Россия) проходит с 19-го по 25 августа.