"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике

Лолита: Кто зачем приехал на "Новую волну", а я – чтобы сняться у бассейна Фото: Лолита Милявская / Facebook

Артистка позирует в кадре в черном слитном купальнике.

"За счет [международного фестиваля] "Новая волна" продолжаем пляжный сезон", – написала артистка.

На видео она запечатлена с нижнего ракурса, чтобы, по ее словам, "грудь как в молодости была, и ноги поуже".

"Ну а талия сейчас нормально. В общем, кто зачем приехал на "Новую волну", а я – чтобы сняться у бассейна", – прокомментировала съемку артистка.

"Нормальные титьки", – отреагировали пользователи сети.

"Лолита, какие ноги! Вы прекрасны", – написали поклонники.

"Какая вы офигенная стройняшка", – прокомментировали фолловеры.

"Как сильно похудела, молодец", – поддержали артистку подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)