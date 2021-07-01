57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса

"Здравствуйте! Простите, пожалуйста, у вас есть что-нибудь от климакса?" – спрашивает на видео 57-летняя артистка продавщицу, та дает ей палку колбасы, певица забирает покупку и уходит.

Сопровождает Милявскую репер Коста Лакоста.

"Лакоста против?" – интересуется у него на видео Милявская. "Лакоста за", – отвечает он ей.

Видео певица сопроводила коротким текстом, из которого становится понятно, что она планирует на днях выпустить новый видеоклип.

"2 июля мы с Костой Лакостой выпускаем "Антиклимакс". История трека простая. Познакомились на день рождения у [телеведущей] Насти Ивлеевой, выпили, поговорили часа три. А утром позвонил Коста и спросил: "Петь будешь?" Буду. Особенно про то, чего многие боятся", – написала Милявская.

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