57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса

"Здравствуйте! Простите, пожалуйста, у вас есть что-нибудь от климакса?" – спрашивает на видео 57-летняя артистка продавщицу, та дает ей палку колбасы, певица забирает покупку и уходит.
Сопровождает Милявскую репер Коста Лакоста.
"Лакоста против?" – интересуется у него на видео Милявская. "Лакоста за", – отвечает он ей.
Видео певица сопроводила коротким текстом, из которого становится понятно, что она планирует на днях выпустить новый видеоклип.
"2 июля мы с Костой Лакостой выпускаем "Антиклимакс". История трека простая. Познакомились на день рождения у [телеведущей] Насти Ивлеевой, выпили, поговорили часа три. А утром позвонил Коста и спросил: "Петь будешь?" Буду. Особенно про то, чего многие боятся", – написала Милявская.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия". В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".
В дискографии Лолиты восемь студийных альбомов.
Премьера фита "Антиклимакс", записанного Костой Лакостой и Милявской, прошла на фестивале "Жара", который проводился в Москве с 23-го по 27 июня.