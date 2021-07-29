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29 июля, 2021
 
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"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео

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Милявская родила дочь в 1998 году
Милявская родила дочь в 1998 году
Фото: depositphotos.com

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 29 июля разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена ее 22-летняя дочь Ева.

Видео певица снимала во время отдыха на пляже, в кадре – ее дочь в черном купальнике на шезлонге. На заднем фоне видны отдыхающие. 

"Мой ребеночек! Подрос за два года, что я тебя не видела. Моя любимая француженка. Красоточка моя", – прокомментировала съемку артистка.  

Подписчикам Милявская рассказала, что встретилась с дочерью в Болгарии.

"Академия, экзамены, пандемия, и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли.⁣⁣ Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка", – написала она.

Контекст:

Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее дочери.

В 2018 году Милявская рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.

Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.

Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.

Теги: Лолита Милявская, Болгария, дети, семья, отдых, Лолита
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