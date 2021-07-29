"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео

Видео певица снимала во время отдыха на пляже, в кадре – ее дочь в черном купальнике на шезлонге. На заднем фоне видны отдыхающие.

"Мой ребеночек! Подрос за два года, что я тебя не видела. Моя любимая француженка. Красоточка моя", – прокомментировала съемку артистка.

Подписчикам Милявская рассказала, что встретилась с дочерью в Болгарии.

"Академия, экзамены, пандемия, и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли.⁣⁣ Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка", – написала она.