"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео

Видео певица снимала во время отдыха на пляже, в кадре – ее дочь в черном купальнике на шезлонге. На заднем фоне видны отдыхающие.
"Мой ребеночек! Подрос за два года, что я тебя не видела. Моя любимая француженка. Красоточка моя", – прокомментировала съемку артистка.
Подписчикам Милявская рассказала, что встретилась с дочерью в Болгарии.
"Академия, экзамены, пандемия, и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли. Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка", – написала она.
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Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее дочери.
В 2018 году Милявская рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.