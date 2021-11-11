"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди

Певица выбрала сексуальную модель платья с низким выкатом сбоку на груди.
"Волнение, предвкушение, трепет… Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома "Я жива". Но я знаю, что вы со мной, поэтому вместе считаем часы до встречи с новой музыкой. Какую песню ждете больше всего?" – спросила она.
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"Какая шикарная", – прокомментировала подписчица lorakxsoul.
"Обалдеть", – написала amore.px.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.