Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2021
 
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"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди

Ани Лорак: Волнение, предвкушение, трепет&hellip; Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома "Я жива"
Ани Лорак: Волнение, предвкушение, трепет… Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома "Я жива"
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 10 ноября на своей странице в Instagram обнародовала снимок, для которого позировала в черном облегающем платье.

Певица выбрала сексуальную модель платья с низким выкатом сбоку на груди.

"Волнение, предвкушение, трепет… Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома "Я жива". Но я знаю, что вы со мной, поэтому вместе считаем часы до встречи с новой музыкой. Какую песню ждете больше всего?" – спросила она.

"Какая шикарная", – прокомментировала подписчица lorakxsoul.

"Обалдеть", – написала amore.px.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов. 

Теги: Ани Лорак, платье, певица, альбом, грудь
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