"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди

Ани Лорак: Волнение, предвкушение, трепет… Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома "Я жива" Фото: anilorak / Instagram

Певица выбрала сексуальную модель платья с низким выкатом сбоку на груди.

"Волнение, предвкушение, трепет… Вот что я испытываю в ожидании премьеры альбома "Я жива". Но я знаю, что вы со мной, поэтому вместе считаем часы до встречи с новой музыкой. Какую песню ждете больше всего?" – спросила она.

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"Какая шикарная", – прокомментировала подписчица lorakxsoul.

"Обалдеть", – написала amore.px.