"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии

"Одесса! Благодарю всех и каждого за возможность исполнять вечное и непоколебимое…" – написала она.

Мейхер исполнила песню Caruso из репертуара итальянского тенора Лучано Паваротти, посвященную оперному певцу Энрико Карузо.

'Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра"? La Scala – ваш удел!" – прокомментировала подписчица julya.tanya.

"Потрясающе", – отреагировала i_zemm.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

В Одессе Мейхер выступала 26 октября 2021 года.