"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню

Каменских: А вы так же готовите завтрак? Фото: realpotap / Instagram

В ролике певица в шортах и футболке начала готовить кофе, но, услышав музыку, пустилась в пляс.

"А вы так же готовите завтрак?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики обратили внимание на интерьер кухни.

"Мне интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов", – прокомментировала annaviter01.

"Кухня классная", – написала natalime28.