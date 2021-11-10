Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
Новости

"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Если вы считаете, что дарить цветы не нужно, то дарите бриллианты. Они не завянут
Седокова: Если вы считаете, что дарить цветы не нужно, то дарите бриллианты. Они не завянут
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 10 ноября на своей странице в Instagram показала огромный букет роз, который получила от супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

"А любовь ли это? Женщинам безразличны цветы. Так считают мужчины, которым жаль тратить деньги на своих женщин. Да, есть женщины, которые любят ромашки. Есть те, кто любит коллекционировать кактусы. Есть те, кто категорический не любит. Но я таких не встречала", – призналась она.

Седокова рассказала, что муж подарил ей букет, когда они забирали ребенка (очевидно, ее сына Гектора) из детского сада.

"Муж ушел куда-то. Выходим, а он несет огромный букет. Мне было так приятно! Вроде и не первый год вместе. Но когда у меня дома нет цветов, мне становится грустно. И правда, не так важен размер. Конечно, когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие", – отметила певица.

Седокова рассказала, что в магазине, в который она зашла с букетом, женщина-продавец чуть в обморок не упала, а мужчина с девушкой неловко опустил глаза.

"И мне стало так обидно за наших женщин. Почему? Почему мужчины не дарят цветы, это же не так дорого? (...) Ну, а если вы считаете, что дарить цветы не нужно, то дарите бриллианты. Они не завянут", – заявила она.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Теги: любовь, цветы, Анна Седокова, ВИА Гра, женщины, певица, бриллиант, муж, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Когда большой хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой
"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой
"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй
"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке
"Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?" Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она "совсем спилась"
"Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?" Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она "совсем спилась"
"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро
"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS