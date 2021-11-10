"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа

Седокова: Если вы считаете, что дарить цветы не нужно, то дарите бриллианты. Они не завянут Фото: annasedokova / Instagram

"А любовь ли это? Женщинам безразличны цветы. Так считают мужчины, которым жаль тратить деньги на своих женщин. Да, есть женщины, которые любят ромашки. Есть те, кто любит коллекционировать кактусы. Есть те, кто категорический не любит. Но я таких не встречала", – призналась она.

Седокова рассказала, что муж подарил ей букет, когда они забирали ребенка (очевидно, ее сына Гектора) из детского сада.

"Муж ушел куда-то. Выходим, а он несет огромный букет. Мне было так приятно! Вроде и не первый год вместе. Но когда у меня дома нет цветов, мне становится грустно. И правда, не так важен размер. Конечно, когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие", – отметила певица.

Седокова рассказала, что в магазине, в который она зашла с букетом, женщина-продавец чуть в обморок не упала, а мужчина с девушкой неловко опустил глаза.

"И мне стало так обидно за наших женщин. Почему? Почему мужчины не дарят цветы, это же не так дорого? (...) Ну, а если вы считаете, что дарить цветы не нужно, то дарите бриллианты. Они не завянут", – заявила она.

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