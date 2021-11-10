"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой

Пугачева и Галкин расписались в 2011 году Фото: maxgalkinru / Instagram

"Смотри, что случилось, пока ты спала:

Заснули, была осень, проснулись – зима,

Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,

Под чем-то холодным и очень пушистым проснулась земля", – начал он.

Шоумен в куртке с капюшоном прошелся по саду в своем замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь.

"Глаза твои закрыты, но ты ведь не спишь

И, словно богиня, на белом лежишь.

На белом, белом, белом, на чистом, чистом, чистом,

На очень прохладном и очень душистом. Ты рядом со мной", – спел Галкин.

Артист не озвучил, кому посвящена песня. Вероятно, он адресовал ее своей 72-летней супруге, певице Алле Пугачевой, с которой 23 декабря отпразднует 10-летие брака.

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