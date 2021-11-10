Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
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"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой

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Пугачева и Галкин расписались в 2011 году
Пугачева и Галкин расписались в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

45-летний российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 9 ноября опубликовал видео с исполнением песни.

"Смотри, что случилось, пока ты спала:
Заснули, была осень, проснулись – зима,
Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,
Под чем-то холодным и очень пушистым проснулась земля", – начал он.

Шоумен в куртке с капюшоном прошелся по саду в своем замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь.

"Глаза твои закрыты, но ты ведь не спишь
И, словно богиня, на белом лежишь.
На белом, белом, белом, на чистом, чистом, чистом,
На очень прохладном и очень душистом. Ты рядом со мной", – спел Галкин.

Артист не озвучил, кому посвящена песня. Вероятно, он адресовал ее своей 72-летней супруге, певице Алле Пугачевой, с которой 23 декабря отпразднует 10-летие брака.

Контекст:

Галкин и Пугачева венчались в церкви почти через шесть лет после росписи – в ноябре 2017 года.

У них двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Теги: Алла Пугачева, зима, любовь, Максим Галкин, певица, песня, шоумен
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