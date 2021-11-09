"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании

По словам Jerry Heil, больше всего ей запомнился случай, когда молодой человек постоянно пытался нарушить ее личное пространство.

"Самый странный "подкат" был, когда я пошла на свидание с чудаком, который все время пытался меня крепко обнять, угостить авокадо со своей ложки и говорил, что "ты не воспринимаешь знаки Вселенной и боишься отдаться потоку", – призналась она.

Jerry Heil отметила, что подробно освещает свою жизнь в соцсетях, поскольку считает, что ее опыт сможет помочь другим избежать ошибок.

"У меня есть цель, которой я подчиняю все свои действия. Я так открыта, потому что я понимаю, что в стране нет, например, сексуального образования и какие-то мои проблемы для кого-то могут стать каким-то уроком", – объяснила она.