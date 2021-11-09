Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании

Jerry Heil: В стране нет сексуального образования
Jerry Heil: В стране нет сексуального образования
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil в интервью изданию "Телеграф" 9 ноября рассказала о самом странном "подкате" к ней со стороны мужчин.

По словам Jerry Heil, больше всего ей запомнился случай, когда молодой человек постоянно пытался нарушить ее личное пространство.

"Самый странный "подкат" был, когда я пошла на свидание с чудаком, который все время пытался меня крепко обнять, угостить авокадо со своей ложки и говорил, что "ты не воспринимаешь знаки Вселенной и боишься отдаться потоку", – призналась она. 

Jerry Heil отметила, что подробно освещает свою жизнь в соцсетях, поскольку считает, что ее опыт сможет помочь другим избежать ошибок.

"У меня есть цель, которой я подчиняю все свои действия. Я так открыта, потому что я понимаю, что в стране нет, например, сексуального образования и какие-то мои проблемы для кого-то могут стать каким-то уроком", – объяснила она.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года она отметила, что остается девственницей

13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. "На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда она.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Теги: соцсети, секс, философия, певица, Jerry Heil, сексуальность, свидание
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