"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа

"Разукрасим этот серый день", – написала она.

Санина предложила подписчикам оставить в комментариях "свой любимый смайл". Певица сопроводила пост хештегом no make up. Это переводится как "без макияжа".

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.

В дискографии The Hardkiss пять студийных альбомов.