"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович засветила соски на пляже

Она позировала в цельном фиолетовом купальнике с глубоким вырезом на шнуровке. Семенович засветила соски, выделяющиеся под тканью.

"Вот люблю я себя побаловать и полюбить. Для меня очень важно находить на себя время. Мне повезло, что мне очень интересно проводить время с собой. Я все время что-то изучаю , шучу и кайфую от себя и от жизни. И это не эгоизм , это развитие и принятие!" – заявила она.

Семенович отметила, что если смотреть на этот мир с чувством юмора, жизнь начинает играть удивительными красками.

"Очень советую! Самоирония – это ключ к успеху", – заверила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Раскушалась царица", – прокомментировал подписчик roman9519.

"Сисинович, ну очень шикарный у вас бюст!" – написала marfeyterran.