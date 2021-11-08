Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович засветила соски на пляже

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Семенович: Люблю я себя побаловать и полюбить
Семенович: Люблю я себя побаловать и полюбить
Фото: ann_semenovich / Instagram

41-летняя российская певица и актриса Анна Семенович 7 ноября опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных во время пляжного отдыха.

Она позировала в цельном фиолетовом купальнике с глубоким вырезом на шнуровке. Семенович засветила соски, выделяющиеся под тканью.

"Вот люблю я себя побаловать и полюбить. Для меня очень важно находить на себя время. Мне повезло, что мне очень интересно проводить время с собой. Я все время что-то изучаю , шучу и кайфую от себя и от жизни. И это не эгоизм , это развитие и принятие!" – заявила она.

Семенович отметила, что если смотреть на этот мир с чувством юмора, жизнь начинает играть удивительными красками.

"Очень советую! Самоирония – это ключ к успеху", – заверила певица.

"Раскушалась царица", – прокомментировал подписчик roman9519.

"Сисинович, ну очень шикарный у вас бюст!" – написала marfeyterran.

Контекст:

Певица проводит отдых в Египте.

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: фигура, купальник, Анна Семенович, актриса, певица, отдых, грудь, бюст
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