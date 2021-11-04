"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Семенович станцевала на пляже в декольтированном платье

Семенович станцевала на пляже в красном декольтированном платье свободного кроя.

"Закат, полный любви", – написала она.

"Ну прямо спелая вкусная ягодка!" – прокомментировал подписчик borismeizler.

"Помидорчик", – написала ingulya76.

"Топчик", – заявил yuriwayfarer.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.