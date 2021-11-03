"Очень красиво и смело". 57-летняя Байрак снялась топлес

Она позировала перед камерой, прикрыв часть голой груди свитером.

"Пришла в химчистку в свитере, из- за чистки которого и пришла в химчистку. Пришлось пойти на крайние меры. Не возвращаться же за переодевачкой. Во взгляде никакого секса, размышление – добегу ли до дома в обнаженке. Метров 100, не более", – написала она.

Байрак также обратилась с пожеланиями к своим подписчикам.

"Всем – улыбок в унылый дождливый осенний утренний пейзаж", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от баи * рак оксана (@ksanabayrak)

"Хороша бестия!" – прокомментировала подписчица permanent_omsk55.

"Очень красиво и смело", – написал bsv_vdv.