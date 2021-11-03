"Очень красиво и смело". 57-летняя Байрак снялась топлес

Она позировала перед камерой, прикрыв часть голой груди свитером.
"Пришла в химчистку в свитере, из- за чистки которого и пришла в химчистку. Пришлось пойти на крайние меры. Не возвращаться же за переодевачкой. Во взгляде никакого секса, размышление – добегу ли до дома в обнаженке. Метров 100, не более", – написала она.
Байрак также обратилась с пожеланиями к своим подписчикам.
"Всем – улыбок в унылый дождливый осенний утренний пейзаж", – написала она.
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"Хороша бестия!" – прокомментировала подписчица permanent_omsk55.
"Очень красиво и смело", – написал bsv_vdv.
Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе.
Наиболее известные фильмы режиссера – "Женская интуиция", "Зимний сон", "Аврора", сериалы "Позднее раскаяние", "Ничто не случается дважды".