"Его последний день был прекрасен". Мухарский сообщил о смерти отца и назвал дату прощания

Антин Мухарский: Прощай, папа! Спасибо за жизнь! Фото: Антін Мухарський / Facebook

"Прощай, папа! Спасибо за жизнь!" – написал он.

По словам Антина Мухарского, его отец патологически не умел унывать.

"Радость и оптимизм были его второй природой", – отметил он.

Мухарский сообщил, что причиной смерти стал инсульт.

"Его последний день был прекрасен. Они вместе с мамой и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторанчике, потом бродили по торговому центру. Потом пришли домой, воодушевленные и наполненные... А потом случился инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы... и утренний звонок мамы: "Отец умер", – написал он.

Прощание Дмитрием Мухарским состоится 5 ноября. Место и время будут известны позже.