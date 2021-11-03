"Его последний день был прекрасен". Мухарский сообщил о смерти отца и назвал дату прощания

"Прощай, папа! Спасибо за жизнь!" – написал он.
По словам Антина Мухарского, его отец патологически не умел унывать.
"Радость и оптимизм были его второй природой", – отметил он.
Мухарский сообщил, что причиной смерти стал инсульт.
"Его последний день был прекрасен. Они вместе с мамой и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторанчике, потом бродили по торговому центру. Потом пришли домой, воодушевленные и наполненные... А потом случился инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы... и утренний звонок мамы: "Отец умер", – написал он.
Прощание Дмитрием Мухарским состоится 5 ноября. Место и время будут известны позже.
Дмитрий Мухарский родился 29 июня 1935 года в Киеве. В 1998 году он был удостоен звания "Народный артист Украины". Мухарский – режиссер-постановщик и автор сценариев десятков международных и всеукраинских фестивалей и праздников.