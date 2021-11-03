"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой

Телеведущая позировала в постели, лаская свое тело руками.

"Километры, что нас разделяют,

Как ноты: до, ре, ми, фа, соль.

И Ницше прав: что нас не убивает,

то делает сильнее.

Боль…

Она как тлеющий закат в пустыне,

Живет во мне, и выползает в осень.

Я помню запах твой, еще тревожит имя,

что каждый третий на планете носит.

Мечты, что мы не выбираем,

улетают к Богу,

и он находит им предназначение.

Не в этой жизни, не с тобой, я знаю,

детей рожать и в церковь в воскресенье.

Ля...си... Сиюминутное желанье:

Да к черту все, все километры в топку.

К тебе лететь, так просто, как дыханье...

Но кто-то сверху нажимает кнопку.

Дороги нет. Границы перекрыты.

Не в этой жизни, не со мной, не с нами.

Смирения прошу во всех молитвах,

Пока судьба слагает оригами", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@achekhova)

"По фото видно, что оргазм", – прокомментировал подписчик sviridenko9059.

"Как ты прекрасна! И твоя грудь – это супер", – написал sashakot734.