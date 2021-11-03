  "Горячая девушка". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела голые ноги перед камерой

Певица дополнила образ блестящими ботильонами на каблуках. Она позировала, широко разведя голые ноги перед объективом.

"Какая строчка из песни "Бармен" вас зацепила больше всего?" – спросила она.

"Горячая девушка", – прокомментировал подписчик pollardi_boudoir.

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Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.