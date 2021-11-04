"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео Волочковой из ресторана в Турции

Волочкова запечатлена в блестящем мини-платье цвета экрю и в босоножках на платформе. Она, согнувшись, подошла к посетителям ресторана. Смеясь, произносит фразу, из которой можно уловить "если у чувака встал, он ее...".
За кадром слышно, как посетители говорят: "Женщина встала. Подошла". Вероятно, не все из них знали, что это известная балерина.
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"Крепко на стакане сидит", – отметил подписчик __claire_.__.
"Я в шоке от видео", – призналась anetta_rozkhova.
"После этого видео я наконец-то поняла, что такое испанский стыд", – призналась kukulyamukulya77.
"Вот так она, видать, и пристает ко всем на каждом отдыхе. Странно, что ногу не задрала", – прокомментировала skorodumova.valya.
"Уже выяснили, очевидцы пишут, что ногу за столом задирала", – ответил 0987kontakt.
Позже страницу, на которой опубликовали видео, заблокровали.
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.