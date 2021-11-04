Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2021
 
Новости

"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео Волочковой из ресторана в Турции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова шокировала посетителей ресторана
Волочкова шокировала посетителей ресторана
Фото: volochkova_art / Instagram

На странице lms_ciao в Instagram опубликовали фото и видео с участием российской балерины Анастасии Волочковой, снятые посетителями одного из турецких ресторанов.

Волочкова запечатлена в блестящем мини-платье цвета экрю и в босоножках на платформе. Она, согнувшись, подошла к посетителям ресторана. Смеясь, произносит фразу, из которой можно уловить "если у чувака встал, он ее...".

За кадром слышно, как посетители говорят: "Женщина встала. Подошла". Вероятно, не все из них знали, что это известная балерина.

"Крепко на стакане сидит", – отметил подписчик __claire_.__.

"Я в шоке от видео", – призналась anetta_rozkhova.

"После этого видео я наконец-то поняла, что такое испанский стыд", – призналась kukulyamukulya77.

"Вот так она, видать, и пристает ко всем на каждом отдыхе. Странно, что ногу не задрала", – прокомментировала skorodumova.valya.

"Уже выяснили, очевидцы пишут, что ногу за столом задирала", – ответил 0987kontakt.

Позже страницу, на которой опубликовали видео, заблокровали.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Теги: Турция, алкоголь, ресторан, Анастасия Волочкова, скандал, отдых, балерина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Денисова: У нас вообще нет времени! Саакашвили голодает 34 дня, в любой момент могут начаться необратимые процессы
Денисова: У нас вообще нет времени! Саакашвили голодает 34 дня, в любой момент могут начаться необратимые процессы
Елена ПОСКАННАЯ
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Седокова станцевала на пляже в декольтированном платье
"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Седокова станцевала на пляже в декольтированном платье
"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей
"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
"Дикая кошка". Ксения Мишина показала полуобнаженную грудь и рассказала о пережитой панической атаке
"Дикая кошка". Ксения Мишина показала полуобнаженную грудь и рассказала о пережитой панической атаке
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS