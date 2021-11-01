"Бедная пися", "Главное – растопырить промежность на всеобщее обозрение". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат

"Без шпагата я – не я. В любую погоду! Не пытайтесь повторить мой опыт. Есть опасность упасть в воду с яхты", – написала она.
На фото балерина запечатлена в поперечном шпагате.
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"Господи, бедная пися… Она уже, наверное, так настрадалась от этих растяжек…" – отметил подписчик igorek_art69hl.
"Эксгибиционизм. Главное – растопырить промежность на всеобщее обозрение. Болезнь", – заявила raisa24059.
"Сколько можно раздираться?" – спросила zolotarenko55.
"Проветривает Марь Ивановну свою", – подметил anari05.04.
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.