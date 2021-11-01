"Бедная пися", "Главное – растопырить промежность на всеобщее обозрение". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат

Волочкова: Без шпагата я – не я. В любую погоду! Фото: volochkova_art / Instagram

"Без шпагата я – не я. В любую погоду! Не пытайтесь повторить мой опыт. Есть опасность упасть в воду с яхты", – написала она.

На фото балерина запечатлена в поперечном шпагате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Господи, бедная пися… Она уже, наверное, так настрадалась от этих растяжек…" – отметил подписчик igorek_art69hl.

"Эксгибиционизм. Главное – растопырить промежность на всеобщее обозрение. Болезнь", – заявила raisa24059.

"Сколько можно раздираться?" – спросила zolotarenko55.

"Проветривает Марь Ивановну свою", – подметил anari05.04.