"Maruv вдохновила?", "Костюм – отпад". Дорофеева в секси-одежде из латекса исполнила эротический танец

Ролик был снят на конкурсе "Мисс Украина", финал которого состоялся 21 октября.

Дорофеева вышла на сцену в красных брюках и черном топе из латекса. Она в сопровождении балета исполнила танец с глубокими приседаниями на разведенных ногах.

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"Круто и секси", – прокомментировала katia_katyusha.

"Maruv вдохновила?" – спросила komarikmasha.

"Костюм отпад", – отметила dorofeevaxcute_.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).