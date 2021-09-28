Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео

Дорофеева: Я знаю, вы ждали ее возвращения в TikTok Фото: mama.dorofeeva / Instagram

Певица позирует в кадре на переднем плане, а ее мать повторяет за дочерью движения, стоя позади нее. Во время записи ролика Дорофеева была одета в черные брюки и свободную толстовку, а Ольга Дорофеева выбрала для съемки футболку и спортивные брюки.

"Я знаю, вы ждали ее возвращения в TikTok", – подписала видео артистка.

@nadyadorofeeva Я знаю, вы ждали её возвращения в тик-ток ???????? оригинальный звук - ELONA