Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео

Певица позирует в кадре на переднем плане, а ее мать повторяет за дочерью движения, стоя позади нее. Во время записи ролика Дорофеева была одета в черные брюки и свободную толстовку, а Ольга Дорофеева выбрала для съемки футболку и спортивные брюки.
"Я знаю, вы ждали ее возвращения в TikTok", – подписала видео артистка.
@nadyadorofeeva
Я знаю, вы ждали её возвращения в тик-ток ????????оригинальный звук - ELONA
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Певица замужем за украинским артистом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes.
Мать певицы по профессии стоматолог. После смерти супруга она во второй раз вышла замуж.