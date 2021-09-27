"Сильно надули мне лицо". Дорофеева рассказала, с чем столкнулась на недавнем концерте

"Каждый концерт особенный по-своему. Вчерашний в Новой Каховке я запомню благодаря очень классной публике и ветродуям, которые сильно надули мне лицо", – написала она.

Певица вышла на сцену в черной облегающей одежде из латекса и с распущенными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)