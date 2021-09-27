"Сильно надули мне лицо". Дорофеева рассказала, с чем столкнулась на недавнем концерте

"Каждый концерт особенный по-своему. Вчерашний в Новой Каховке я запомню благодаря очень классной публике и ветродуям, которые сильно надули мне лицо", – написала она.
Певица вышла на сцену в черной облегающей одежде из латекса и с распущенными волосами.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.