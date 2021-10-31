"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного

"Дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Такое бывает у многих. Но Володя оказался благороднее многих. И не решился подвергать мое здоровье опасности, зная, что по прилету у меня спектакль", – написала она.
Балерина уточнила, что ее возлюбленный остался в Москве.
"Ну что же вам так неймется? Всем недолюбленным и недо...банным теткам хочется, чтобы я была одна. Не дождетесь! Свои телеса приведите в порядок, сядьте на шпагат на лодке или пуанты наденьте и станцуйте в них. Посмотрю я на вас. Отдохнуть одной тоже приятно и весело. Но пока многие грустят там, в холодной Москве, в одиночестве, я в тепле и в окружении внимания. А Володя прилетит", – добавила Волочкова.
Свой пост балерина традиционно сопроводила снимком со шпагатом.
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20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.
В начале октября балерина представила своего нового любовника Владимира. Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.