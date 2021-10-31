Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2021
 
Новости

"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова: Отдохнуть одной тоже приятно и весело
Волочкова: Отдохнуть одной тоже приятно и весело
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 30 октября в своем Instagram рассказала, почему уехала отдыхать в Турцию без возлюбленного Владимира.

"Дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Такое бывает у многих. Но Володя оказался благороднее многих. И не решился подвергать мое здоровье опасности, зная, что по прилету у меня спектакль", – написала она.

Балерина уточнила, что ее возлюбленный остался в Москве.

"Ну что же вам так неймется? Всем недолюбленным и недо...банным теткам хочется, чтобы я была одна. Не дождетесь! Свои телеса приведите в порядок, сядьте на шпагат на лодке или пуанты наденьте и станцуйте в них. Посмотрю я на вас. Отдохнуть одной тоже приятно и весело. Но пока многие грустят там, в холодной Москве, в одиночестве, я в тепле и в окружении внимания. А Володя прилетит", – добавила Волочкова.

Свой пост балерина традиционно сопроводила снимком со шпагатом.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

В начале октября балерина представила своего нового любовника ВладимираОна ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

Теги: Россия, Турция, Анастасия Волочкова, отдых, шпагат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти
"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти
"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного
"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS